الطقس: الجو غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-7 12-7 10-6 بيت لحم 14-7 12-7 10-6 رام الله والبيرة 13-6 11-6 9-5 طولكرم 19-11 17-10 15-10 نابلس 15-8 13-8 11-7 قلقيلية 19-11 17-10 15-10 جنين 19-9 17-9 15-8 سلفيت 14-7 12-7 10-6 طوباس 19-9 17-9 15-8 روابي 15-8 13-8 11-7 الخليل 12-6 10-6 8-5 غزه 19-12 18-12 16-11 أريحا 22-12 21-12 19-11 خانيونس 19-12 18-12 16-11 الأغوار الشمالية 20-10 19-10 17-9 رفح 19-11 17-10 15-10

رام الله - دنيا الوطنالثلاثاء 1-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية وشديدة البرودة والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.الخميس 3-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات ألحرارة و تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق خاصة ألشمالية وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الجمعة 4-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً ، و يطرأ ارتفاع على درجات ألحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة ألسرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: