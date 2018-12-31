مصرع طفل (خمسة أعوام) بطلق ناري في الصدر بنابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي الطفل ليث بسام ابو شلال (خمسة أعوام) من سكان مخيم بلاطة شرقي نابلس مصرعه، مساء اليوم الاثنين، بعد اصابته بعيار ناري امام منزله بالمخيم.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "إن الطفل وصل للمشفى الوطني بحالة حرجة بعد إصابته بطلق ناري بالصدر ووصفت حالته بالحرجة، وبعد وصوله بلحظات أعلن الأطباء عن وفاته".وأضاف: "إن الشرطة والنيابة العامة، باشرتا بالتحقيق، فيما قررت النيابة التحفظ على الجثة لحين عرضها على الطب الشرعي".