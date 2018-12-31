مصرع مواطنة بصعقة كهربائية داخل منزلها بطولكرم





وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح له: "لقيت موطنة تبلغ من العمر 35 عاماً مصرعها، بعد تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها في ضاحية اكتابا بمدينة طولكرم".





وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة، توجهوا إلى المكان، وباشروا بإجراءات التحقيق في الحادث.

رام الله - دنيا الوطنلقيت مواطنة مصرعها مساء اليوم الاثنين، بعد تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها في مدينة طولكرم.