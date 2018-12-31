الشرطة تُنجز 4236 قضية الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أنها أنجزت 4236 قضية خلال الأسبوع الماضي.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 4236 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 89 قضية، ودورت 12 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 368 قضية، ودور 62 قضية، وأنجزت الشرطة القضائية 3779 قضية، ودورت 1415 قضية أخرى.وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت 1158 غرام مواد مخدرة، و66 حبة مخدرة.وسجلت إدارة شرطة المرور 175 حادث سير نتج عنها، وفاة 3 أشخاص وإصابة 115 شخصاً، وفحصت 9568 مركبة، وأنزلت عن الشارع 53 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3893 مخالفة مرورية، وحجزت 194 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 67 مركبة غير قانونية.وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 96658 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 28365 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 9 قضايا، وجاري متابعة 2 قضية أخرى، وضبطت 15 قطعة أثرية.