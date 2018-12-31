حكومة الوفاق تُدين "الهجوم الآثم" الذي نفذته حماس على المحتفلين بذكرى الانطلاقة

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة الوفاق الوطني، "الهجوم الآثم" الذي نفذته عناصر "حماس" على المحتفلين بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، مساء اليوم الاثنين: إن الحكومة تعرب عن أسفها الشديد إزاء هذا "العدوان" على عموم المواطنين وعلى القياديين الذين يحتفلون بالذكرى السنوية الرابعة والخمسين لانطلاقة ثورة شعبنا البطل، أعظم وأنبل ثورات العصر، إضافة إلى "الاعتداء" على الصحفيين الذين تقاطروا لتغطية الحدث .وشدد المحمود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) على أن "منبع الحزن والأسى أن جزءاً كبيراً من العالم، يشارك شعبنا الاحتفاء بذكرى ثورته، ويعلن اعتزازه بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، بينما تختار فئة من بيننا الهجوم والعدوان والتشويش على الذكرى النبيلة".وذكّر المتحدث الرسمي بإصرار القيادة والحكومة على تكثيف العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، ووضع حد للعنف والفوضى.