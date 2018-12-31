نتنياهو: لن أستقيل إذا تم استدعائي إلى جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه لن يستقيل إذا تم استدعاؤه إلى جلسة استماع، قبل تقديم لائحة الاتهام.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالبرازيل: إنه "لن يستقيل لأنه أولاً: لا يوجد شيء، وثانياً: إسرائيل دولة قانون، ووفقاً للقانون، يجب على رئيس الوزراء ألا يستقيل بسبب جلسة استماع".وتابع في تصريحات نقلتها (القناة 12) الإسرائيلية: "وبالتالي ليس من المنطقي فتح جلسة استماع قبل الانتخابات، إذا كان ذلك سيحدث ستكون ضربة مروعة للديمقراطية".