دولي

نتنياهو: لن أستقيل إذا تم استدعائي إلى جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام

نتنياهو: لن أستقيل إذا تم استدعائي إلى جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام
بينامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه لن يستقيل إذا تم استدعاؤه إلى جلسة استماع، قبل تقديم لائحة الاتهام.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالبرازيل: إنه "لن يستقيل لأنه أولاً: لا يوجد شيء، وثانياً: إسرائيل دولة قانون، ووفقاً للقانون، يجب على رئيس الوزراء ألا يستقيل بسبب جلسة استماع". 

وتابع في تصريحات نقلتها (القناة 12) الإسرائيلية: "وبالتالي ليس من المنطقي فتح جلسة استماع قبل الانتخابات، إذا كان ذلك سيحدث ستكون ضربة مروعة للديمقراطية".

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