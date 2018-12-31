دولي

قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا

قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الاثنين، فيما فُقد 79 آخرون، في انفجار للغاز هز مبنى سكنياً في مدينة ماغنيتوغورسك، الواقعة في منطقة الأورال الروسية.

وقال أوليغ كليموف، حاكم منطقة شيليابينسك، حيث تقع المدينة الصناعية: "تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، بينما قتل ثلاثة أشخاص آخرون"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وأضاف: "مصير 79 شخصاً آخرين غير معروف"، موضحاً أن الشرطة تعمل لمعرفة أماكنهم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الطوارئ، أن أضراراً لحقت بـ 48 شقة، وأن 110 أشخاص، كانوا يقطنون هذا العقار، مضيفة "تم إجلاء 16 شخصاً". 

وأوضحت وكالة الطوارئ على موقعها الإلكتروني، أن جزءاً من العقار انهار نتيجة انفجار غاز طبيعي، منوهة إلى أن هناك 196 رجل إنقاذ في الموقع.

وكشفت وسائل إعلام في المدينة، الواقعة على بعد 1700 كيلومتر شرقي موسكو في جنوب الأورال، أنه يمكن سماع صيحات الاستغاثة من أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت تقارير بأن الانفجار وقع الساعة السادسة صباحاً تقريباً بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) بينما كان كثير من السكان نائمين. 

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