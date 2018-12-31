بسبب الدرع الشمالي.. الجيش الإسرائيلي يستأجر شركات بملايين الشواكل





وبدأ الجيش الإسرائيلي في أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري، عملية أطلق عليها (الدرع الشمالي)، بهدف كشف أنفاق قام (حزب الله) بحفرها على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

رام الله - دنيا الوطنأفادت كبرى الصحف الاقتصادية الإسرائيلية (كالكاليست)، أن وزارة الجيش الإسرائيلي، استأجرت شركات مقاولات ومعدات حفر هندسية مقابل 25 مليون شيكل للعمل في عملية (الدرع الشمالي).وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن شعبة البناء والهندسة في وزارة الجيش استأجرت العشرات من معدات الحفر والهندسة، وتم توظيف الشركات للعمل لعدة أشهر، لضمان توافرها واضطرت بعضها إلى تأجيل أعمالها في البنية التحتية المدنية إلى أن وصلت قيمة التعاقدات إلى 25 مليون شيكل.وأوضحت أن استئجار الجيش العشرات من المقاولين وشركات الحفر والمعدات الميكانيكية والهندسية جاء لزيادة قدراته خلال عملية (الدرع الشمالي).ولفتت إلى أن الصحيفة أن الشركات وقعت على نماذج عقود سرية دون إعطاءها أية تفاصيل عن الخطط وطبيعة العمل، وكانت هناك عقوداً مؤقتة وعقوداً تم تمديدها.