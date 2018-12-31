شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: التنسيق الأمني مهدد بسبب قانونٍ أمريكي جديد

صحيفة إسرائيلية: التنسيق الأمني مهدد بسبب قانونٍ أمريكي جديد
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي سيتضرر، نتيجة للقانون الأمريكي الجديد، والذي ينصّ على تقليص ميزانية الدعم الأمريكي المقدم للسلطة، بما يخص ملف التنسيق.

وقال الموقع: "إن القرار الجديد سيؤدي إلى الإخلال بالتفاهمات الأمنية بين طرفي التنسيق".

وكشف أن تخفيف الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية، سيؤدي إلى إضعافها في الضفة الغربية، وفي المقابل سيعمل على زيادة نفوذ حماس في الضفة، وما يترتب عليه من ارتفاع منسوب العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن الدعم الحالي المقدم للسلطة من أمريكا للملف الأمني يقدر بـ61 مليون دولار سنويا، وهذا قبل أن يتخذ ترامب قرارا بتقليص الدعم للحكومة الفلسطينية والذي كان يبلغ 200 مليون دولار سنويا

بدورها شددت الحكومة الإسرائيلية على ضرورة عدم تأثر التنسيق الأمني، نتيجة القرارات الأمريكية.

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