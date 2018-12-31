الرئيس: من يمنع إيقاد شعلة الانطلاقة في غزة "خارج عن الصف الوطني"





وقال الرئيس: "هذه مؤامرة يحيكونها من بعيد ويستعملون من قريب من يحاول أن ينفذها لن نسمح لأحد أن يقعل ذلك وستبقى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".



أضاف "أبو مازن": "وكما قال الشهيد أبو عمار هذا الطفل سيرفع علم فلسطين على أسوار القدس ومآذنها وكنائسها ولذلك من يتحدث عن (صفقة العصر) سترد (صفعة العصر) وبالمناسبة يقولون انتظروا الصفقة، ماذا ننتظر، كل شيء ظهر وكل شيء على الطاولة ولم يبق شيئ يخفونه وما قدّموه مرفوض لن نبيع قدسنا مسرى الرسول ومهد المسيح والأقصى".



وأردف الرئيس عباس: "عاشت الذكرى 54 عاما وسوف تستمر بإرادتكم وبدم الشهداء وبمعاناة الأسرى".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن "من يمنع إيقاد الشعلة في قطاع غزة خارج عن الصف الوطني، وأن وكل من يتجاهل إرادة هذا الشعب سيكون في مزابل التاريخ"، وفق تعبيره.وأضاف الرئيس عباس في كلمة له قبل لحظات من إيقاد شعلة انطلاق الثورة الفلسطينية 54، في رام الله: أن القدس ليست للبيع، موضحا: "لن نقبل أبدا ولن نسمح أبدا ولن يسمح أحد من أهلنا وشعبنا وكل العالم وكل الأحرار بأن تباع القدس، أن يبيع الرئيس الأمريكي ترامب القدس لاسرائيل لن يحصل هذا ابدا".