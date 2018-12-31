سفارة دولة فلسطين توقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية بالقاهرة



بحضور مستشاري و كوادر سفارة و مندوبية فلسطين و عدد من الشخصيات الإعتبارية و ابناء الجالية الفلسطينية في القاهرة .



وأكد السفير دياب اللوح إلتفاف الشعب الفلسطيني حول السيد الرئيس محمود عباس و قيادته الحكيمة، تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن و الشتات.



كما وجه السفير دياب اللوح باسم جميع العاملين في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة و مندوبيتها لدى جامعة الدول العربية و أبناء الشعب الفلسطيني في جمهورية مصر بأحر التحيات للشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس و أكناف بيت المقدس في الخان الأحمر و الضفة الغربية و قطاع غزة و الشتات

بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية الرابعة و الخمسين وتمنى أن يكون العام الجديد عام الحرية وتحقيق السلام لشعبنا الفلسطيني وان تتحقق امانيه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .



و تقدم السفير دياب اللوح بجزيل الشكر ووافر الإمتنان لمصر الشقيقة رئيسا وقيادة و شعباً ولكل مؤسسات الدولة المصرية على كل ما تقدمه من دعم و إسناد و رعاية مستمرة للنضال الوطني الفلسطيني و إنهاء الإنقسام و إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية و تعزيز المكانة التاريخية و المركز القانوني لمدينة القدس الشريف .



حيث أوقد سفير دولة فلسطين بالقاهرة و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، و ممثل وزارة الخارجية المصرية السيد منذر سليم شعلة الإنطلاقة بمقر السفارة بالقاهرة .