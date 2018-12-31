الصالحي يدعو الرئيس عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي



ودعا أيضا في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وللاستفادة من خلاصة مجمل الحوارات التي أدارتها الكتل والقوائم البرلمانية بهذا الشأن، آملا من رئيس الوزراء ووزير العمل دعم هذا التوجه.

دعا الأمني لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، الرئيس محمود عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، لحين إقراره من قبل المجلس التشريعي القادم المنتخب وبما يضمن بناء اوسع تضامن اجتماعي حوله.



وأضاف الصالحي: أن هذه الدعوة تأتي على ضوء التطورات الأخيرة والقرار التفسيري للمحكمة الدستورية الخاص بالمجلس التشريعي، وبالتالي عدم استمرار عمل النواب وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وعدم القدرة على متابعة استكمال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي.





وتابع: في مركز هذه التعديلات تعزيز استقلالية موسسة الضمان وحوكمة عملها وعدم خضوعها بأي شكل من الأشكال للحكومة ،الأمر الذي يتطلب تغييرات جذرية على القانون بهذا الصدد، تشمل رئاسة المؤسسة وتشكيل مجلس ادارتها وإيجاد آلية رقابة أوسع، بالإضافة إلى إزالة أي بنود تثير الالتباس بامكانية استخدام الحكومة أو غيرها لأموال المؤسسة.



وقال الصالحي: أن حزب الشعب متفهم للقلق الذي أثاره هذا القانون والحاجة الماسة إلى بناء أوسع تضامن مجتمعي حوله خاصة في هذا الظرف السياسي الحساس.

رام الله - دنيا الوطن