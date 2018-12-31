مسؤول أمريكي: مايو المقبل قد يكون موعدا مناسبا لزيارة ترامب للعاصمة البريطانية

رجّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى، بأن يكون آيار/مايو المقبل، أي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقتا مناسبا لزيارة الرئيس دونالد ترامب للعاصمة لندن.



ونقلت (بي.بي.سي) عن سفير واشنطن في بريطانيا، ردا على سؤال عما إذا كان يمكن تغيير موعد زيارة دولة دعته إليها رئيسة الوزراء البريطانية العام الماضي لتتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: "دعني أُسر لك.. أعتقد أن هذا سيكون وقتا مناسبا".



وزار ترامب بريطانيا في تموز/يوليو الماضي، ورغم أنها لم تكن زيارة دولة رسمية، فقد التقى بالملكة إليزابيث.



وقال جونسون ردا على سؤال عما إذا كان ترامب يود أن يأتي مرة أخرى إلى بريطانيا في زيارة دولة "أعتقد أن ترامب سيكون محبذا لها وتواقا إليها لأن ذلك قيل عندما كان هنا.. لذلك إذا أمكننا أن نفعل ذلك فسيكون في اعتقادي شيئا إيجابيا"، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.



وأضاف أن طريقا مسدودا يواجه اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني، وهو ما يعني أن الشكل الذي سيكون عليه الخروج غير واضح، ومن الضروري أن يكون هناك حل. وتابع "البلاد في احتياج إلى قيادة".



وكرر جونسون وجهة نظر ترامب القائلة إن الولايات المتحدة تتطلع إلى "اتفاق تجاري ثنائي شامل وسريع" مع بريطانيا بعد الخروج لكن هذا يبدو غير "ممكن" في ظل الشروط الراهنة التي وافقت ماي بمقتضاها على مسودة اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



رام الله - دنيا الوطن