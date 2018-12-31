الحساينة يسلم شقق سكنية للأسر الفقيرة في قطاع غزة











رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة شقق سكنية للأسر الفقيرة والحالات الاجتماعية الصعبة في غزة، وتم بناء الشقق السكنية في منطقة وادي غزة ( جحر الديك ) بواقع 6 بنايات سكنية بتمويل من الصندوق الكويتي.وشكر الوزير الحساينة باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله – دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم أبناء شعبنا الفلسطيني.وأعرب الوزير الحساينة خلال حفل تسليم الشقق عن سعادته الغامرة بتسليم الأسر الفقيرة وأصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة شقق سكنية تليق بهم وتخفف عن آلامهم ومعاناتهم، مشددا على أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني.وشكر الوزير الحساينة الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التعاون على هذه الشقق، مثمنا جهود طواقم الوزارة وشركات المقاولات التي عملت في العمارات السكنية.