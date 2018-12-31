عربي

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم
احتجاجات السودان
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في وسط الخرطوم، وفق نقلت وكالة رويترز عن شهود. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تعزز فيه السلطات السودانية وجودها في المواقع الرئيسية بعد دعوة للاحتجاجات عشية ذكرى استقلال البلاد.

ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة، وتمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية، وفق رويترز.

ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان للاحتجاج على الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون عام 1989.

وتشهد السودان منذ نحو عشرة أيام احتجاجات عنيفة، من قبل شرائح واسعة في البلاد، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء بعض السلع الأساسية، حيث قُتل نحو 19 شخصا وأصيب المئات برصاص الأمن السوداني، في هذه الاحتجاجات.

أخبار ذات صلة

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات

7 صور تاريخية لم يشاهدها العالم من قبل

7 صور تاريخية لم يشاهدها العالم من قبل

الموساد شارك باعتقاله.. الكشف عن تفاصيل جديدة بملف اعتقال صدام حسين

الموساد شارك باعتقاله.. الكشف عن تفاصيل جديدة بملف اعتقال صدام حسين

هزة أرضية بمصر يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية بمصر يشعر بها سكان القاهرة

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

في ذكرى الانطلاق.. القوى الوطنية: نؤكد على رفض التطبيع العربي والسياسات الأمريكية

في ذكرى الانطلاق.. القوى الوطنية: نؤكد على رفض التطبيع العربي والسياسات الأمريكية

سفارة دولة فلسطين توقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية بالقاهرة

سفارة دولة فلسطين توقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية بالقاهرة

الصالحي يدعو الرئيس عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

الصالحي يدعو الرئيس عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

الحساينة يسلم شقق سكنية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

الحساينة يسلم شقق سكنية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات