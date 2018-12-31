الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في وسط الخرطوم، وفق نقلت وكالة رويترز عن شهود.





يأتي ذلك في الوقت الذي تعزز فيه السلطات السودانية وجودها في المواقع الرئيسية بعد دعوة للاحتجاجات عشية ذكرى استقلال البلاد.



ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة، وتمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية، وفق رويترز.



ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان للاحتجاج على الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون عام 1989.







وتشهد السودان منذ نحو عشرة أيام احتجاجات عنيفة، من قبل شرائح واسعة في البلاد، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء بعض السلع الأساسية، حيث قُتل نحو 19 شخصا وأصيب المئات برصاص الأمن السوداني، في هذه الاحتجاجات.

رام الله - دنيا الوطن