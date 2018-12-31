روسيا تعلن اعتقال أمريكي بتهمة التجسس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، اعتقال مواطن أمريكي "ضُبط متجسسا" في العاصمة موسكو.وأوضح الجهاز أن الأمريكي يُدعى بول ويلان، وأنه اعتقل يوم 28 كانون الأول/ديسمبر، ووُجهت له تهمة "التجسس"، وفق ما ذكر موقع (بي بي سي).ولم يقدم جهاز الأمن الفيدرالي، وهو الهيئة الرئيسية لمكافحة التجسس في روسيا، أيّ تفاصيل أخرى، بينما يواجه المتهم، إذا تمت إدانته، عقوبة بالسجن لفترة من 10 سنوات وحتى 20 سنة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على الفور.