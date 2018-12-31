الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الإعلام عن أرتفاع فى عدد الصحفيين المعتلقين فى سجون الاحتلال الاسرائيلي وصل عددهم 19 صحفياً أعتقلوا بشكل مخالف لكافة القوانين الدولية، وأرتكبت قوات الاحتلال بحقهم إنتهاكات صارخة كسياسة تمديد الإعتقال الإداري مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام العالية غير المنطقية في المحاكم العسكرية، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم بالإضافة لغرامات مالية عالية، إلى جانب تعمد الإهمال الطبي بحق المرضى والمصابين منهم.وبينت الوزارة فى تقريرها أن هذه الإعتقالات تأتي في إطار تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن اداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتمادي الإحتلال في الإعتداء المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، كدليل دامغ على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحافيين، ويندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا".وبهذا السياق تحث وزارة الإعلام الإتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة "صحافيين بلا حدود"، وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي إلى ضرورة التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة.وفيما يلي قائمة بالصحفيين المعتقلين في سجون الإحتلال:1-الصحفي الأسير محمود موسى عيسى:اعتقل بتاريخ 3/6/1993 من عناتا القدس وهو أقدم الاسرى المعتقلين قبل اوسلو، والأعلى حكما بين الصحفيين الاسرى، حكمت عليه محاكم الاحتلال بالسّجن (3) مؤبدات و(46) سنة، كان يعمل مدير مكتب جريدة صوت الحق والحرية بالقدس تصدر من أم الفحم.2- الصحفي الأسير باسم خندقجيأعتقل بتاريخ 2/11/2004 ، يبلغ من العمر (33) عاماً من مدينة نابلس، كان يدرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، وأصدرت محكمة الإحتلال الإسرائيلي حكما بسجنه 3 مؤبدات .3- الاسير الصحفي منذر مفلحأعتقل بتاريخ 4/9/2003 ، يبلغ من العمر( 41)عاماً ، من سكان بيت دجن قضاء نابلس ، يقضي حكماً بالسجن مدة 30 عاماً، حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام وإدارة الأعمال، ويدرس الماجستير فى داخل سجون الاحتلال، و يعتبر أيقونة نضالية داخل السجن وخارجة فقد تمكن خلال شهر آذار المنصرم من الحصول على بطاقة عضوية في نقابة الصحفيين.4-الصحفي الأسير أحمد حسن الصيفيأعتقل بتاريخ 19/8/2009، يبلغ من العمر 26 عاماً من بيرزيت/ رام الله، هو طالب في جامعة بيرزيت يدرس الصحافة والإعلام الى ان تم اعتقاله، حكم عليه بالسجن 17 عاماً.5-الصحفي الأسير بسام السايح:أعتقل بتاريخ 8/10/2015، يبلغ من العمر (44) عاماً من نابلس أنهى دراسة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، ودراسة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، والآن مريض سرطان في العظم والدم، إضافة إلى أنه يعاني من قصور حاد في القلب والتهاب رئوي مزمن، كان يعمل مراسلا لصحيفة فلسطين، وما زال حتى اليوم موقوف .6-الصحفي الأسير رضوان قطناني:أعتقل بتاريخ 18/7/2017، يبلغ من العمر ( 28) عاماً ، من سكان مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، كان يعمل مصور ومراسل "منبر القدس" ومراسل عربي 21 في نابلس.7-الصحفي الأسير ياسين أبو لفحأعتقل بتاريخ 5/9/، 2017 يبلغ من العمر( 29) عاما ،من سكان مخيم عسكر بمدينة نابلس، وهو طالب في كلية الإعلام في جامعة القدس، ويعد أحد المصممين والفنانين الذين يكرسون عملهم الفني لخدمة القضية الفلسطينية والأسرى، و موقوف دون محاكمة او تهمة.8-الصحفي الأسير موسى صلاح سمحانأعتقل بتاريخ 16/4/2018، يبلغ من العمر ( 34) عاماً ، صحافي يعمل بشكل حر، وهو معتقل إداري.9-الصحفي الأسير أسامة شاهينأعتقل بتاريخ 31/5/2018، يبلغ من العمر(35)عاماً، يعمل مدير مركز أسرى فلسطين المختص في متابعة شؤون الأسرى، اعتقل عبر حاجز الكونتينر قرب مدينة بيت لحم، وصدر بحقه قرار الاعتقال الإداري مباشرة. يعاني من عدة مشاكل صحية، أهمها: ضيق في التنفس وآلام في المفاصل ، ويهمل الاحتلال علاجه كبقية الاسرى المرضى.10- الصحفي الأسير أحمد العرابيدأعتقل بتاريخ 5/2/2018، يبلغ من العمر( 28 ) عاماً ، من سكان مدينة رام الله، ويعمل في مجال هندسة الصوت في إذاعة صوت الحرية، وما زال موقوفا حتى اليوم.11- الصحفية الأسيرة سوزان العويوي:أعتقلت بتاريخ 5/6/2018، تبلغ من العمر ( 40) عاماً ، ناشطة اجتماعية و تعمل في خدمة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، انتخبت العام الماضي كعضو مجلس بلدي في بلدية الخليل، وهي أم لأربعة أبناء.12- الصحفية الأسيرة لمى خاطرأعتقلت بتاريخ 24/7/2018 ، تبلغ من العمر(42)عاماً ، أم لخمسة أطفال من سكان مدينة الخليل، ومحللة سياسية وإعلامية وكاتبة في مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت، من مواليد مدينة رام الله.13- الصحفية الأسيرة استبرق التميمياعتقلت بتاريخ 20/3/2017 ، تبلغ من العمر(22) عاما طالبة جامعية، تدرس تخصص الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، حرمت من اكمال دراستها، وصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية ستة الاف شيقل، و الان تقبع في سجن الشارون للأسيرات، من بلدة الرام قرب القدس.14- الصحفي الأسير محمد عصيدةأعتقل بتاريخ 20/12/2017 ، ويبلغ من العمر(31)عاماً ، طالب في الدراسات العليا بجامعة النجاح، حاصل على شهادة البكالوريوس تخصص الصحافة والإعلام، ويعمل في عدة وكالات محلية ومواقع الانترنت، وتم الحكم عليه 15 شهراً وغرامة مالية بقيمة 2000شيقل.15- الصحفي الأسير وليد خالدأعتقل بتاريخ 4/10/2018 ،يبلغ من العمر ( 41)عاماً من بلدة “اسكاكا” قرب سلفيت، ويعمل مدير مكتب صحيفة "فلسطين" بالضفة الغربية، وما زال موقوفا حتى اليوم.16- الصحفي الأسير حسين شجاعيةاعتقل بتاريخ 10/12/2018 ، يبلغ من العمر(31 ) عاماً وقامت قوات الاحتلال بدهم منزله في بلدة دير جرير في محافظة رام الله واعتقاله، وهو يعمل في وحدة الاعلام في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان في رام الله، وما زال موقوفاً حتى اليوم.17- الصحفي الاسير احمد الخطيبأعتقل بتاريخ 26/11/2018 ، يبلغ من العمر(30 ) عاماً ،قامت قوات الإحتلال بإقتحام بلدة بيتونيا واعتقاله، وكان يعمل مصور لفضائية الأقصى، وتم تحويله للإعتقال الإداري.18- الصحفي الأسير سامح مناصرةأعتقل بتاريخ 10/12/2018،يبلغ من العمر 28عاما من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم، ويعمل في شبكة القدس الإخبارية، وما زال موقوفاً حتى اليوم.19_ الصحفي الأسير محمد منىأعتقل بتاريخ 1/8/2018،يبلغ من العمر35عاماً ، من سكان زواتا في مدينة نابلس، ويعمل كمراسل لوكالة قدس برس، ومدير لإذاعة هوا نابلس وما زال موقوفاً حتى اليوم.