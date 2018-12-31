قريبا..تزويد زوارق إيرانية سريعة في الخليج بتكنولوجيا التخفي





ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن الأميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري قوله: "نحاول زيادة قدرات زوارق الحرس السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.



ودخلت حاملة الطائرات الأمريكية جون سي. ستينيس مياه الخليج الأسبوع الماضي لينتهي بذلك غياب طويل لحاملات الطائرات الأمريكية عن المنطقة وكانت تتعقبها الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني.



ووقعت مواجهات من حين لآخر في السنوات القليلة الماضية بين سفن الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج لكن عددها انخفض في الشهور الأخيرة.



رام الله - دنيا الوطنيعتزم الحرس الثوري الإيراني تزويد الزوارق السريعة التابعة له في الخليج بتكنولوجيا التخفي، حتى لا يرصدها الرادار، وكذلك بقاذفات صواريخ جديدة.