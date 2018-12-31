عاجل

  • الرئيس: سنبقى نزرع الامل في جيل بعد جيل حتى التحرر الكامل من الاحتلال

  • الرئيس: من يمنع اضاءة شعلة انطلاقة الثورة في غزة خارج عن الصف الوطني

  • الرئيس: سنستمر في نضالنا حتى نحصل على استقلالنا التام بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

  • الرئيس: لن نقبل بأي شكل من اشكال صفقة العصر

  • الرئيس: ستبقى القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين

  • الرئيس: لن نقبل ابدا بالتخلي عن ذرة تراب من مدينة القدس

  • الرئيس: القدس ليست للبيع ولن يُسمح لترامب ان يبيع القدس للاحتلال

مباشر | الرئيس محمود عباس يوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 54

دولي

قريبا..تزويد زوارق إيرانية سريعة في الخليج بتكنولوجيا التخفي

قريبا..تزويد زوارق إيرانية سريعة في الخليج بتكنولوجيا التخفي
زوارق إيرانية
رام الله - دنيا الوطن
يعتزم الحرس الثوري الإيراني تزويد الزوارق السريعة التابعة له في الخليج بتكنولوجيا التخفي، حتى لا يرصدها الرادار، وكذلك بقاذفات صواريخ جديدة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن الأميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري قوله: "نحاول زيادة قدرات زوارق الحرس السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ودخلت حاملة الطائرات الأمريكية جون سي. ستينيس مياه الخليج الأسبوع الماضي لينتهي بذلك غياب طويل لحاملات الطائرات الأمريكية عن المنطقة وكانت تتعقبها الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ووقعت مواجهات من حين لآخر في السنوات القليلة الماضية بين سفن الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج لكن عددها انخفض في الشهور الأخيرة.

أخبار ذات صلة

مسؤول أمريكي: مايو المقبل قد يكون موعدا مناسبا لزيارة ترامب للعاصمة البريطانية

مسؤول أمريكي: مايو المقبل قد يكون موعدا مناسبا لزيارة ترامب للعاصمة البريطانية

روسيا تعلن اعتقال أمريكي بتهمة التجسس

روسيا تعلن اعتقال أمريكي بتهمة التجسس

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومعاونته

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومعاونته

شاهد: أول فيديو لمحاولة اغتيال أوباما بالعراق عام 2008

شاهد: أول فيديو لمحاولة اغتيال أوباما بالعراق عام 2008

ليبرمان: صوتنا ضد فك الارتباط عن غزة وصفقة شاليط

ليبرمان: صوتنا ضد فك الارتباط عن غزة وصفقة شاليط

مطالب باستقالة رئيس الفلبين بعد اعترافه بـ&#34;لمس&#34; خادمته‎ أثناء نومها

مطالب باستقالة رئيس الفلبين بعد اعترافه بـ"لمس" خادمته‎ أثناء نومها

بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من (يونيسكو)

بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من (يونيسكو)

مقتل 16 من تنظيم الدولة في حملة لقوات الأمن الأفغانية بقندهار

مقتل 16 من تنظيم الدولة في حملة لقوات الأمن الأفغانية بقندهار

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

سفارة دولة فلسطين توقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية بالقاهرة

سفارة دولة فلسطين توقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية بالقاهرة

الصالحي يدعو الرئيس عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

الصالحي يدعو الرئيس عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

الحساينة يسلم شقق سكنية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

الحساينة يسلم شقق سكنية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات