شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الذي أصدره المحامي والناشط الحقوقي هيليل نوير، والذي أكد فيه أن دولة إسرائيل احتلت المركز الأول في عدد الإدانات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني خلال العام 2018، مؤكداً أن 21 إدانة من إجمالي 27 إدانة شهدتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال العام 2018، كانت لإسرائيل.

وذكر نوير أن إسرائيل ارتكبت أعمال عنف وقتل بحق الفلسطينيين خلال العام الجاري، أبرزها قمع جيش الإحتلال لمسيرات العودة بقطاع غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 253 شهيداً وآلاف الجرحى.

ودعت الجبهة الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في إدانة إسرائيل، أن تحول إداناتها إلى سياسات عملية، في فرض العقوبات على دولة الاحتلال، سياسياً، وإقتصادياً، وثقافياَ، وإجتماعياً، وفي الميادين كافة، لتتحول الإدانات إلى إجراءات فاعلة للضغط على دولة الاحتلال، لوضع حد لسياساتها الدموية، والإستجابة لقرارات الأمم المتحدة التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والإستقلال والحرية والسيادة وحق العودة لأبنائه اللاجئين.

كما دعت الجبهة الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية لمغادرة السياسة الجامدة القائمة على الإنتظار والترقب، لصالح سياسة الإشتباك الميداني مع دولة الإحتلال والإدارة الأميركية وصفقة العصر، في المحافل الدولية كافة، بما ينزع الشرعية عن الإحتلال ويعزل دولة إسرائيل وإدارة ترامب.

أخبار ذات صلة

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

سلطة النقد تُصدر نتائج &#34;مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال&#34; لشهر ديسمبر

سلطة النقد تُصدر نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر ديسمبر

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الإعلام: 19 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية

الديمقراطية تدعو الدول الصديقة إلى تحويل إدانتها لإسرائيل إلى سياسة عملية

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

سلطة النقد تُصدر نتائج &#34;مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال&#34; لشهر ديسمبر

سلطة النقد تُصدر نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر ديسمبر

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات

بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات