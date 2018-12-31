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الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية

الكويت: لا عودة لعمل السفارة في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية
وزير الخارجية الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أنه "لا عودة لعمل سفارة بلاده في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية".

وعبر الجارالله، عن أسف الكويت واستنكارها للافتراءات الواردة في القائمة التي أصدرها النظام السوري لتمويل الإرهاب.

وكانت صحيفة (السياسية) الكويتية، قالت إن "30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصدر دبلوماسي، تأكيده أن "الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير السوري غسان عنجريني احتجاجا على تضمن قائمة تمويل الإرهاب التي وضعتها الحكومة السورية كويتيين"، وفق ما ذكر موقع سبوتنك.

وقال المصدر: إن "الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع الحكومة السورية قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بممولي الإرهاب بينهم كويتيون".

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