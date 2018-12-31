محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب

رام الله - دنيا الوطنأيدت محكمة التمييز في البحرين حكما بالسجن خمس سنوات على الناشط الحقوقي نبيل رجب، في حكم وصفته منظمات معنية بحقوق الإنسان بأنه "اضطهاد سياسي" و"مشين للغاية".وأُدين رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة والذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية عام 2011، في شباط/فبراير، بسبب تغريدات تتهم سلطات السجون بالتعذيب وتنتقد الغارات الجوية السعودية في اليمن.وكان رجب، وهو في منتصف الخمسينات من العمر، يقضي بالفعل حكما بالسجن عامين بسبب مقابلة صحفية قال فيها إن البحرين تعذب السجناء السياسيين ويواجه عددا من القضايا الأخرى بينها ما يتعلق بمقال كتبه في صحيفة (نيويورك تايمز) عام 2016.ونقلت وكالة رويترز عن محمد الجشي محامي رجب إن "محكمة التمييز ترفض الطعن وتؤيد الحكم الصادر بسجن نبيل رجب لمدة خمس سنوات بتهم التغريد على تويتر".