بسبب مواقع التواصل.. الإمارات تعاقب ناشطا بارزا لمدة 10 سنوات

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة رويترز اليوم الإثنين: إن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط البارز أحمد منصور لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.ونقلت رويترز عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أن المحكمة أيدت أيضا حكم الغرامة، على منصور وهو مهندس كهربائي وشاعر، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011، لكنهم حصلوا على عفو.وألقي القبض عليه مجددا في آذار/مارس 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".وحكم عليه في أيار/مايو 2018 بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).وكانت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.وقالت هيومن رايتس في آذار/مارس 2018: إنها تعتقد أن منصور مسجون في حبس انفرادي.