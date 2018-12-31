مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو





وباشرت الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



وأفاد الناطق بلسان الشرطة في بيان: "أصيب رجل (47 عامًا) من شفاعمرو بجراح خطيرة جراء تعرّضه لإطلاق نار من قبل سيارة عابرة في المدينة، وأحيل للعلاج في مستشفى رمبام، هذا وباشر أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان بالتحقيق بملابسات الحادث والبحث عن أدلة".



رام الله - دنيا الوطنقُتل في شفاعمرو بأراضي عام 48، رجل في الأربعينات من العمر بعد أن أطلق مجهولون النار عليه اليوم من سيارة مسرعة على خلفية جنائية مرجحة.