استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

أتوجه الى معاليكم لمساعدتي للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية من قطاع غزة للعمل على تقييم مستوى التطبيق الميداني لمشروع تحسين الصحة السنية لأطفال المدارس بعمر 4-6 سنوات في فلسطين وضمن المدارس الفلسطينية في كافة محافظات الضفة الغربية. لقد قمت بتقديم طلب للحصول على التصريح منذ عدة أشهر وارفقته بكتاب رسمي من الجهة المانحة موجه الى هيئة الشؤون المدنية بغزة ثم اعدت تقديمه ولم يتم حتى الان الموافقة على طلبي.



ارجو التكرم والعلم أنى اعددت مشروع لتحسين الصحة السنية لأطفال المدارس في فلسطين ويتم دعمه من مؤسسة دولية غير ربحية وانني أشرف على تطبيقه بالتعاون مع برامج الصحة المدرسية لدى وزارتي الصحة والتعليم في فلسطين.



تنفيذ التقييم لمستوى التطبيق الميداني للمشروع ضمن المدارس الفلسطينية في كافة محافظات قطاع غزة والضفة الغربية هو مرحلة أساسية من تطبيق المشروع. وقد قدمت المؤسسة المانحة التغطية المالية لهذه للزيارة لوزارة الصحة الفلسطينية كجزء أساسي من تمويل المشروع لأقوم بعمل التقييم.



ارجو التكرم ومساعدتي للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين ابتداء من بداية فبراير 2019.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رام الله - دنيا الوطنناشدت استشاري طب الفم والاسنان الدكتورة لميس أبو حلوبرئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ بإستخراج تصريح دخول الضفة الغربية.وجاء في نص المناشدة التي وصلت (دنيا الوطن):