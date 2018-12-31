هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الهيئة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون الثاني/ يناير 1/2019 في كافة المحافظات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/01/2019 هو على النحو التالي:
الصنف سعر اللتر/ شيكل
بنزين 95- 5.77.
بنزين 98- 6.39.
سولار- 4.99.
كاز- 4.99.
الغاز:
1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع.
2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيكل في محل الموزع.
3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيكلاً في محل الموزع.
4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل.
5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيكل
6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الهيئة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون الثاني/ يناير 1/2019 في كافة المحافظات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/01/2019 هو على النحو التالي:
الصنف سعر اللتر/ شيكل
بنزين 95- 5.77.
بنزين 98- 6.39.
سولار- 4.99.
كاز- 4.99.
الغاز:
1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع.
2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيكل في محل الموزع.
3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيكلاً في محل الموزع.
4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل.
5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيكل
6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
التعليقات