هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي



6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الهيئة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون الثاني/ يناير 1/2019 في كافة المحافظات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/01/2019 هو على النحو التالي:الصنف سعر اللتر/ شيكلبنزين 95- 5.77.بنزين 98- 6.39.سولار- 4.99.كاز- 4.99.الغاز:1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع.2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيكل في محل الموزع.3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيكلاً في محل الموزع.4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل.5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيكل