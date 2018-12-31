شؤون فلسطينية

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الهيئة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون الثاني/ يناير  1/2019 في كافة المحافظات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/01/2019 هو على النحو التالي: 

الصنف سعر اللتر/ شيكل

بنزين 95- 5.77.

بنزين 98- 6.39.

سولار- 4.99.

كاز- 4.99.

الغاز:

1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيكل في محل الموزع.

3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيكلاً في محل الموزع.

4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل.

5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيكل

6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

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