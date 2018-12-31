فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد السلع التي تندرج تحت القوائم السلعية A1 وA2.ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي- مبنى المجمع الحكومي- رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2019، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 14/1/2019، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.