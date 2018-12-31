نقيب الموظفين: رواتب الموظفين الحكوميين بموعدها وبنفس نسبة الصرف

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد نقيب الموظين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن رواتب الموظفين الحكوميين، ستكون بنفس النسبة الشهرية، ونفس الموعد.





وأوضح أبو جراد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لا جديد في ملف الرواتب أو التقاعد المبكر، مضيفاً: "الأمور كما هي ولم يتغير أي شيء".







وفيما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرواتب والتقاعد المبكر، قال أبو جراد: "كل ما يجري الحديثه به مجرد تخمينات وإشاعات لا أساس لها من الصحة".





وتابع: "لا يوجد مصدر رسمي مسؤول تحدث عن التقاعد المبكر أو زيادة رواتب الموظفين، وكل ذلك غير صحيح، ولم يصدر عن أي مصدر رسمي، ونحن على تواصل دائم مع الجهات المعنية".





يذكر، أن الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب الموظفين في القطاع العام في الأسبوع الأول من كل شهر، فيما يجري صرفها في القطاع بنسبة 50% منذ عدة أشهر، في حين تصرف بالضفة الغربية كاملةً.