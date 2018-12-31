استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومعاونته

رام الله - دنيا الوطنأعلن الفاتيكان من دون توضيحات استقالة المتحدث باسمه الأميركي غريغ بوركي ومعاونته الاسبانية بالوما غارسيا أوفيخيرو وتعيين متحدث بالوكالة.وقال الكرسي الرسولي في بيان إن البابا فرنسيس "قبِل استقالة مدير ونائبة مدير مكتب إعلام الفاتيكان غريغ بوركي وبالوما غارسيا أوفيخيرو، وعيّن أليساندرو غيزوتي مديراً بالوكالة"، موضحا أن "غيزوتي كان يشغل حتى الآن منصب منسق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام".