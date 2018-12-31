دولي

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومعاونته

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومعاونته
الفاتيكان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الفاتيكان من دون توضيحات استقالة المتحدث باسمه الأميركي غريغ بوركي ومعاونته الاسبانية بالوما غارسيا أوفيخيرو وتعيين متحدث بالوكالة.

وقال الكرسي الرسولي في بيان إن البابا فرنسيس "قبِل استقالة مدير ونائبة مدير مكتب إعلام الفاتيكان غريغ بوركي وبالوما غارسيا أوفيخيرو، وعيّن أليساندرو غيزوتي مديراً بالوكالة"، موضحا أن "غيزوتي كان يشغل حتى الآن منصب منسق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام".

أخبار ذات صلة

شاهد: أول فيديو لمحاولة اغتيال أوباما بالعراق عام 2008

شاهد: أول فيديو لمحاولة اغتيال أوباما بالعراق عام 2008

ليبرمان: صوتنا ضد فك الارتباط عن غزة وصفقة شاليط

ليبرمان: صوتنا ضد فك الارتباط عن غزة وصفقة شاليط

مطالب باستقالة رئيس الفلبين بعد اعترافه بـ&#34;لمس&#34; خادمته‎ أثناء نومها

مطالب باستقالة رئيس الفلبين بعد اعترافه بـ"لمس" خادمته‎ أثناء نومها

بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من (يونيسكو)

بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من (يونيسكو)

مقتل 16 من تنظيم الدولة في حملة لقوات الأمن الأفغانية بقندهار

مقتل 16 من تنظيم الدولة في حملة لقوات الأمن الأفغانية بقندهار

وزير بريطاني: فرصة بنسبة 50% للبقاء في الاتحاد الأوروبي

وزير بريطاني: فرصة بنسبة 50% للبقاء في الاتحاد الأوروبي

إسرائيل تفتتح مطارا قرب إيلات في يناير المقبل

إسرائيل تفتتح مطارا قرب إيلات في يناير المقبل

شاهد: إسرائيل تعرض لأول مرة مواقع لحماس تم قصفها بعد كشف القوة الخاصة بخانيونس

شاهد: إسرائيل تعرض لأول مرة مواقع لحماس تم قصفها بعد كشف القوة الخاصة بخانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

مقتل شخص برصاص مجهولين في شفاعمرو

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

استشاري طب الفم والاسنان لميس أبو حلوب تُناشد الوزير حسين الشيخ دخول الضفة

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

هذه أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني الحالي

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

سلطة النقد تُصدر نتائج &#34;مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال&#34; لشهر ديسمبر

سلطة النقد تُصدر نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر ديسمبر

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

الغرفة التجارية بغزة تدعو التجار للتصدي لقرار فرض رسوم على البضائع المستوردة

الغرفة التجارية بغزة تدعو التجار للتصدي لقرار فرض رسوم على البضائع المستوردة

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

هزة أرضية بمصر يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية بمصر يشعر بها سكان القاهرة

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

شاهد: فيديو يُظهر نقل جثة خاشقجي &#34;المُقطعة&#34; عبر 5 حقائب

شاهد: فيديو يُظهر نقل جثة خاشقجي "المُقطعة" عبر 5 حقائب