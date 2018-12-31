شؤون فلسطينية

زراعة غزة: استقرار أسعار الدواجن رغم المنخفض الجوي

زراعة غزة: استقرار أسعار الدواجن رغم المنخفض الجوي
خاص دنيا الوطن - حازم لافي
أكد طاهر أبو حمد، مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بغزة، أنه لا يوجد تأثير على أسعار الدواجن في ظل المنخفضات الجوية، وذلك ناتج عن نسبة تحسن في المزارع، والسعر المتوقع للمزارع في الأشهر الماضية من 5 إلى 10% أما بسبب أجواء الشتاء، ارتفعت من10 إلى 15%.

وأضاف أبو حمد لـ"دنيا الوطن"، ليس هناك ارتفاع حقيقي في أسعار الدواجن، وهو دون المستوي المطلوب، لأنها أقل من التكلفة الحقيقية، ولكن يوجد حالياً تحسن بسيط، ويعتبر هذا التحسن مؤقتاً، والسعر الحقيقي والمناسب لأصحاب المزارع هو من 10 إلى 11 شيكلاً، ويباع اليوم للمستهلك من 9 إلى 9.5 شيكل، وبالتالي السعر الحقيقي الذي تسعى إليه وزارة الزراعة هوا الوصول للمستهلك من 10 إلى 11 شيكلاً.

وعندما يعود سعر الدجاج من 10 إلى 11شيكلاً، يكون هذا هو الوضع الطبيعي والمناسب للمستهلك والمزارع، مؤكداً أن هناك عوامل تؤثر على شراء الدواجن ومنها: الوضع الاقتصادي، والقوة الشرائية للمواطنين، وكمية الإنتاج، والعرض والطلب، وكل هذه العوامل، تؤثر على استقرار أسعار الدواجن وعدم ثباتها.

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