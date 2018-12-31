قبيل ساعات من إغلاقه.. أين وصلت نتائج استفتاء "دنيا الوطن"؟

رام الله - دنيا الوطنتواصل مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، طرح استفتاءها السنوي العام، عبر موقعها الإلكتروني.وقبل ساعات من إغلاق الاستفتاء السنوي، ترصد "دنيا الوطن"، أبرز ملامح اختيارات القُراء، وتطلعاتهم.وتصدرت حركة فتح، فئة الانتماء السياسي، على حساب باقي الفصائل الفلسطينية الأخرى، حيث حصلت لحد اللحظة على نسبة 49.6%، فيما حركة حماس حصلت لحد اللحظة على نسبة التصويت: 14.4%، بينما خيار "أنا مستقل" جاء في الترتيب الثالث بنسبة تصويت: 13.4%، والجبهة الديمقراطية كانت رابعة بنسبة التصويت: 9.4%، ولا تزال تتفوق على حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، والنضال الشعبي، على التوالي.وفي فئة، الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2018، لا يزال التنافس كبيرًا ما بين يحي السنوار، رئيس حركة حماس بغزة، وعزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، حيث حصل الأول على نسبة تصويت بلغت 29.3%، فيما الثاني حصل على نسبة تصويت بلغت 25.5%، وجاء ثالثًا لحد اللحظة وليد العوض بنسبة 12.1%، أما عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد حصل على نسبة مُصوتين بلغت 11.3%، مُتفوقًا على زياد النخالة الأمين العام للجهاد الإسلامي، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.وعن اعتقاد الموصوتين بامكانية اجراء انتخابات تشريعية أو برلمانية بفلسطين خلال العام 2019، أجاب33% بـ"نعم"، فيما أجاب 67% من المُصوتين بـ"لا".وحول تساؤل، عن امكانية مشاركة المُصوتين بالانتخابات المقبلة، قال 74% إنهم سيشاركون، و26% لن يشاركون.وحول أبرز شخصية من فلسطينيي 48، حصل على نسبة تصويت 59.6%، ورائد صلاح ينال نسبة تصويت بلغت 26.5%، أما حنين زعبي فحصلت على نسبة تصويت بلغت 6.0%، بينما أيمن عودة حصل على نسبة تصويت: 3.1%.وفي فئة، أبرز ناطق إعلامي، يتصدر جمال نزال نسب المُصوتين بنسبة 46.6%، ويحل ثانيًا، فوزي برهوم بنسبة تصويت: 17.2%، أما ثالثًا فأسامة القواسمي، بنسبة تصويت بلغت 16.1%، مصعب البريم بنسبة تصويت: 9.2%، أما عبد اللطيف القانوع نسبة التصويت له كانت 4.0%، فيما عاطف أبو سيف نسبة التصويت: 3.0%، و محمد البريم نسبة التصويت: 2.3%، و حازم قاسم نسبة التصويت التي حصل عليها لحد اللحظة 1.6%.أما أبرز شخصية إعلامية فلسطينية، فيتصدرها ناصر اللحام، بنسبة تصويت 72.6%، وثانيًا جيفارا البديري بنسبة التصويت: 7.6%، وأحمد سعيد نسبة التصويت، 6.9%، و كريستين ريناوي نسبة التصويت: 4.7%، ومحمود هنية نسبة التصويت: 3.7%، ولنا شاهين، ووسام ياسين لا يزالان بنفس نسبة التصويت: 1.9%، لكل منهما، وجهاد قاسم نسبة التصويت: 0.6%.شارك باستفتاء "دنيا الوطن"..