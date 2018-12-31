شؤون فلسطينية

قبيل ساعات من إغلاقه.. أين وصلت نتائج استفتاء "دنيا الوطن"؟

قبيل ساعات من إغلاقه.. أين وصلت نتائج استفتاء "دنيا الوطن"؟
رام الله - دنيا الوطن
تواصل مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، طرح استفتاءها السنوي العام، عبر موقعها الإلكتروني.

وقبل ساعات من إغلاق الاستفتاء السنوي، ترصد "دنيا الوطن"، أبرز ملامح اختيارات القُراء، وتطلعاتهم.

وتصدرت حركة فتح، فئة الانتماء السياسي، على حساب باقي الفصائل الفلسطينية الأخرى، حيث حصلت لحد اللحظة على نسبة 49.6%، فيما حركة حماس حصلت لحد اللحظة على نسبة التصويت: 14.4%، بينما خيار "أنا مستقل" جاء في الترتيب الثالث بنسبة تصويت: 13.4%، والجبهة الديمقراطية كانت رابعة بنسبة التصويت: 9.4%، ولا تزال تتفوق على حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، والنضال الشعبي، على التوالي.

وفي فئة، الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2018، لا يزال التنافس كبيرًا ما بين يحي السنوار، رئيس حركة حماس بغزة، وعزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، حيث حصل الأول على نسبة تصويت بلغت 29.3%، فيما الثاني حصل على نسبة تصويت بلغت 25.5%، وجاء ثالثًا لحد اللحظة وليد العوض بنسبة 12.1%، أما عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد حصل على نسبة مُصوتين بلغت  11.3%، مُتفوقًا على زياد النخالة الأمين العام للجهاد الإسلامي، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

وعن اعتقاد الموصوتين بامكانية اجراء انتخابات تشريعية أو برلمانية بفلسطين خلال العام 2019، أجاب33% بـ"نعم"، فيما أجاب 67% من المُصوتين بـ"لا".

وحول تساؤل، عن امكانية مشاركة المُصوتين بالانتخابات المقبلة، قال 74% إنهم سيشاركون، و26% لن يشاركون.

وحول أبرز شخصية من فلسطينيي 48، حصل على نسبة تصويت 59.6%، ورائد صلاح ينال نسبة تصويت بلغت 26.5%، أما حنين زعبي فحصلت على نسبة تصويت بلغت 6.0%، بينما أيمن عودة حصل على نسبة تصويت: 3.1%.

وفي فئة، أبرز ناطق إعلامي، يتصدر جمال نزال نسب المُصوتين بنسبة 46.6%، ويحل ثانيًا، فوزي برهوم بنسبة تصويت: 17.2%، أما ثالثًا فأسامة القواسمي، بنسبة تصويت بلغت 16.1%، مصعب البريم بنسبة تصويت: 9.2%، أما عبد اللطيف القانوع نسبة التصويت له كانت 4.0%، فيما عاطف أبو سيف نسبة التصويت: 3.0%، و محمد البريم نسبة التصويت: 2.3%، و حازم قاسم نسبة التصويت التي حصل عليها لحد اللحظة 1.6%.

أما أبرز شخصية إعلامية فلسطينية، فيتصدرها ناصر اللحام، بنسبة تصويت 72.6%، وثانيًا جيفارا البديري بنسبة التصويت: 7.6%، وأحمد سعيد نسبة التصويت، 6.9%، و كريستين ريناوي نسبة التصويت: 4.7%، ومحمود هنية نسبة التصويت: 3.7%، ولنا شاهين، ووسام ياسين لا يزالان بنفس نسبة التصويت: 1.9%، لكل منهما، وجهاد قاسم نسبة التصويت: 0.6%.

شارك باستفتاء "دنيا الوطن"..
https://vote.alwatanvoice.com/2018/

أخبار ذات صلة

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الإعلام: تسعة عشر صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

سلطة النقد تُصدر نتائج &#34;مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال&#34; لشهر ديسمبر

سلطة النقد تُصدر نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر ديسمبر

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

نقيب الموظفين: رواتب الموظفين الحكوميين بموعدها وبنفس نسبة الصرف

نقيب الموظفين: رواتب الموظفين الحكوميين بموعدها وبنفس نسبة الصرف

زراعة غزة: استقرار أسعار الدواجن رغم المنخفض الجوي

زراعة غزة: استقرار أسعار الدواجن رغم المنخفض الجوي

الغرفة التجارية بغزة تدعو التجار للتصدي لقرار فرض رسوم على البضائع المستوردة

الغرفة التجارية بغزة تدعو التجار للتصدي لقرار فرض رسوم على البضائع المستوردة

وزارة التربية تُطلق كتاب &#34;المعايير المهنية للمشرف&#34;

وزارة التربية تُطلق كتاب "المعايير المهنية للمشرف"

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع A1 وA2

سلطة النقد تُصدر نتائج &#34;مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال&#34; لشهر ديسمبر

سلطة النقد تُصدر نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر ديسمبر

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

وزارة التربية تُكرم عدداً من المتقاعدين وتهنئ الموظفين المسيحيين بأعياد الميلاد

وزارة التربية تُطلق كتاب &#34;المعايير المهنية للمشرف&#34;

وزارة التربية تُطلق كتاب "المعايير المهنية للمشرف"

الوزير عواد يتفقد سير العمل في صحة رام الله والبيرة

الوزير عواد يتفقد سير العمل في صحة رام الله والبيرة

الاقتصاد تُحدد مواعيد إجراء انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات (رام الله، نابلس، والقدس)

الاقتصاد تُحدد مواعيد إجراء انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات (رام الله، نابلس، والقدس)

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

الخارجية تُودّع 2018 بعديد الإنجازات وتَعدُ بأفضل منها للعام المقبل

الخارجية تُودّع 2018 بعديد الإنجازات وتَعدُ بأفضل منها للعام المقبل

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

هزة أرضية بمصر يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية بمصر يشعر بها سكان القاهرة

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

شاهد: فيديو يُظهر نقل جثة خاشقجي &#34;المُقطعة&#34; عبر 5 حقائب

شاهد: فيديو يُظهر نقل جثة خاشقجي "المُقطعة" عبر 5 حقائب