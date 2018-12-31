شؤون فلسطينية

وزارة التربية تُطلق كتاب "المعايير المهنية للمشرف"

وزارة التربية تُطلق كتاب "المعايير المهنية للمشرف"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية ومشاركة وزيرها د. صبري صيدم، اليوم، كتاب "المعايير المهنية للمشرف التربوي".

وحضر حفل الإطلاق، وكيل الوزارة، د. بصري صالح، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، د. شهناز الفار، ومدير عام المتابعة الميدانية، أيوب عليان، ومسؤول المعايير في هيئة تطوير مهنة التعليم، هدى أحمد، وعدد من العاملين في الإشراف
التربوي على مستوى الوزارة، والمديريات، وطاقم هيئة تطوير مهنة التّعليم.

وفي هذا السياق، أكد صيدم، دور المشرف التربوي والمسؤوليات التي تقع على عاتقه في إحداث التطوير والتغيير المنشود بما يتقاطع مع الخطوات القادمة، التي تشكل منطلقات مهمة على صعيد الارتقاء بالعملية التعليمية، خاصة في مجال مهننة التعليم وضبط الجودة وغيرها.

ولفت الوزير إلى أهمية هذا الإصدار التي يتضمن عدة معايير ترتبط بالميدان التربوي، وسيعمل على خدمة الغايات التربوية، معبراً عن شكره لفريق الإعداد على إعداد هذا الكتاب، متمنياً أن يحقق الأهداف المتوخاة.

بدورها، قدمت د. شهناز عرضاً حول الكتاب الذي يتضمن أربعة مجالات وأربعة عشر معياراً، ولكلِّ معيارٍ إجراءات خاصّة به، مصنّفة ضمن خمسة مستويات تساعد في وضع أدوات قياس وتقويم للمستوى الحقيقي، الذي وصل إليه المشرف التَّربويّ، من
تحقيق أهداف الإشراف، ولكلِّ معيار أدلّته وبراهينه، وذلك للتأكّد مما تمّ إنجازه من خلال أدلة ملموسة.

من جهتها، تحدثت هدى أحمد عن آلية العمل بدءاً من تشكيل لجنة متخصصة من هيئة تطوير مهنة التعليم والإدارة العامة للإشراف والمديريات لإعداد المعايير، حيث تم عقد اجتماعات عدة، والإطلاع على تجارب عالمية وعربية في هذا المجال، ومن ثم وضع مسودة المعايير بين أيدي الخبراء والمختصّين؛ لأخذ التغذية الراجعة، وإجراء التعديلات إلى أن وصلت إلى الشكل النهائي.

وفي الختام، تم تكريم أعضاء فريق إعداد المعايير، كما ناقش المشاركون عدة أفكار مرتبطة بهذا الإصدار التربوي الجديد.

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