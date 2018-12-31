الوزير عواد يتفقد سير العمل في صحة رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الصحة، د. جواد عواد، صباح اليوم الاثنين، سير العمل في مديرية صحة رام الله والبيرة، حيث قام بجولة في مختلف الأقسام والمرافق، مؤكداً أن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، سيقوم قريباً بإفتتاح الطابق الجديد هناك.وشملت الجولة، أقسام الاستقبال والصيدلة وعيادات الطب العام والمختبر، والطب الخاص والتراخيص، إضافة إلى تفقده للتوسعة الحاصلة على أقسام المديرية المختلفة والطابق الجديد، والذي تم بناؤه وتجهيزه بدعم من المجتمع المحلي في محافظة رام الله والبيرة.واستمع وزير الصحة لمدير عام صحة مديرية صحة رام الله والبيرة، د. وائل الشيخ، لإطلاعه على آخر التطورات بما يتعلق بتنظيم المهن الطبية والصحية المختلفة، وتراخيص المراكز الطبية، والمطاعم، والصيدليات، والمختبرات الطبية الخاصة.واطلع وزير الصحة على البرامج الإلكترونية الحديثة، بما يتعلق بصرف الأدوية ومتابعة وتوزيع الموظفين على العيادات التابعة للمديرية.واستمع الوزير عواد لآراء المواطنين، بما يتعلق بالخدمة الصحية المقدمة لهم، حيث أبدى عدد كبير ارتياحهم الشديد لما يُقدم من خدمات في مديرية الصحة وعياداتها في المحافظة.وتوجه وزير الصحة بخالص التقدير والاحترام للمجتمع المحلي في محافظة رام الله والبيرة، شاكراً لهم دعمهم السخي للمديرية ومساندتهم المتواصلة للمراكز الصحية والطبية في المحافظة.وأعرب وزير الصحة، عن شكره وتقديره للعاملين في مديرية صحة رام الله والبيرة، وعلى رأسهم د. الشيخ، وذلك على جهودهم المتميزة، وعطائهم المتواصل، مشيداً بالتطور النوعي والتقني في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة في المحافظة.يذكر، أن مديرية صحة رام الله والبيرة، قد حازت العام الماضي، على المركز الأول في مجال جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بتقييم من دائرة الأداء الحكومي التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.ورافق وزير الصحة في جولته مدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمة، ومدير عام الخدمات الطبية المساندة أسامه النجار، ومدير عام المستشفيات د. حمدي النابلسي، ومدير عام ديوان الوزير زينب أبو هنية.