داخلية غزة: لا يُوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح

عبرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن استغرابها لما وصفته بـ "افتراءات حركة فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة".





وقال الناطق باسم الوزارة في غزة، إياد البزم، في بيان صحفي، الاثنين: إنه لا يوجد لدى الوزارة أي معتقلين مع حركة فتح، مشيراً إلى أنه جرى استدعاء 38 شخصاً من محافظات القطاع.





وأضاف البزم: "الاعتقالات في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء، ومنع تفاقم الاحتكاك الداخلي بين عناصر حركة فتح وأي أعمال تخل بالأمن العام، وتم إخلاء سبيلهم جميعاً في حينه".



رام الله - دنيا الوطنوتابع: "ندعو الإخوة في حركة فتح إلى التحلي بروح المسؤولية، ووقف حملة التضليل والهجوم على الأجهزة الأمنية".