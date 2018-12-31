الاقتصاد تُحدد مواعيد إجراء انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات (رام الله، نابلس، والقدس)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الاثنين، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله، سيكون يوم الخميس الموافق 31/1/2019.وبموجب قرار الوزيرة، يُفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1/1/2019 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 7/1/2019، وذلك طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل الرسمية للغرفة.2 شباط موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلسكما أعلنت الوزيرة عودة، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس، سيكون يوم السبت الموافق 2/2/2019.وبموجب قرار الوزيرة، يُفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019، وذلك طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل الرسمية للغرفة.3 شباط موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة القدسوفي ذات السياق، أعلنت الوزيرة عودة، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة القدس، سيكون يوم الأحد الموافق 3/2/2019.وبموجب قرار الوزيرة، يُفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس الموافق 3/1/2019 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 9/1/2019، وذلك طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل الرسمية للغرفة.ووفق قرار الوزيرة، يزاول مجلس إدارة الغرف الحالي نشاطه مقتصراً على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، مع الإشارة إلى أنه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس إبرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات أو الاستشارات أو الخدمات مع أي طرف.كما يحظر بموجب القرار على مجلس إدارة الغرف الحالي، اتخاذ أية قرارات من شأنها إحداث أية تغييرات في هيكيلة الغرفة أو التعيين أو التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد أو الاستغناء عن أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة.وبموجب القرار، تكلف اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، بإعلان الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية في اليوم التالي لهذا القرار، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانوناً، وبصفتهم الشخصية المسؤولية عن أي مخالفة لأحكام هذا القرار.