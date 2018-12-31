هزة أرضية بمصر يشعر بها سكان القاهرة

رام الله - دنيا الوطنشعر عدد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة، بهزة أرضية بسيطة منذ قليل، وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هزة أرضية بسيطة ضربت عددًا من المناطق بالقاهرة والجيزة.وأكد سكان مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر، أن هناك هزة أرضية أصابت الكثيرين بحالة من القلق.ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الشبكة القومية للزلازل، أن القاهرة الكبرى تعرضت في الساعة 12:35 دقيقة ظهرا لهزة أرضية.وقال بدوي، إن شدة الهزة الأرضية بلغت 4 ردجات على مقياس ريختر، ومركزها شمال غرب القطامية بالقاهرة، مؤكدا أن سكان القاهرة الكبرى شعروا بالهزة، فضلا عن أجزاء من الجيزة ومحافظات الدلتا شعرت بها أيضا.وقال مركز مستقل لمتابعة رصد الزلازل إن شدة الهزة بلغت 4.3 درجة ومركزها يبعد نحو 40 كلم شرق القاهرة .وأغلب الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر مؤخرا ضعيفة أو متوسطة القوة لكنها تعرضت لزلزال مدمر قوته 5.8 درجة عام 1992 راح ضحيته نحو 500 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس.