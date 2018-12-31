طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء



وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.



كما طالبتهم، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.



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وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما طالبتهم، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الاثنين، سيكون للمتبقين من الحافلة الخامسة من كشف (12/26) بالإضافة للحافلتان السادسة والسابعة كشف 26/12/2018.