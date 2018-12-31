أحكام مُشددة على مُدان ببيع عقارات في القدس لإسرائيل

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في رام الله، حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة، لمدان بتهمة بيع عقار في القدس.





وعملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم (ع. ع) بالتهمة المسندة إليه، وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية، وضمها لدولة أجنبية، من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 وعطفاً على قرار الإدانة، وعملاً بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.





علماً أن القضية، وردت إلى المحكمة بتاريخ 23/12/2018 وبعد أسبوع، تم إصدار الحكم فيها.

رام الله - دنيا الوطن