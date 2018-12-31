راصد جوي: استقرار الأجواء هذا الأسبوع.. ومنخفض جديد منتصف الأسبوع المقبل

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الاثنين، أن الأجواء هذا الأسبوع، ستشهد استقراراً حتى نهايته، وسيقتصر الأمر على أجواء باردة ورياح، أما مناطق شمال فلسطين، فستشهد أمطاراً من مساء الأربعاء، وحتى ظهر الخميس، فيما توقع أن تشهد البلاد منخفضاً جوياً مع منتصف الأسبوع المقبل، غير معروفه قوته حتى اللحظة.وأضاف العلامي لـ "دنيا الوطن": كان هنالك توقعات بأن ينحسر المنخفض الجوي والأمطار، وحدوث استقرار تدريجي على الأجواء، صباح اليوم الاثنين، وهذا ما حدث، مؤكداً أن غداً الثلاثاء، سيحمل ارتفاعاً تدريجياً على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها العامة بدرجة إلى درجتين مئويتين، وستكون هنالك أجواء صافية بشكل عام، وباردة في نفس الوقت.وعن الأربعاء، قال الراصد الجوي: تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف؛ لتصبح دون معدلاتها السنوية بـ 3- 4 درجات مئوية، وتتكاثر السحب في ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، وخاصة في شمال فلسطين، وربما بعض المناطق شمال الضفة الغربية.وهنالك رياح نشطة، تحمل بعض الهبات القوية منذ فجر الخميس، ويتوقع هطول الأمطار عصر الخميس، في مناطق شمال فلسطين وشمال الضفة الغربية، وباقي المناطق، ستكون الأجواء بها باردة بلا أمطار.