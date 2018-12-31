الحمد الله يستقبل رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، علي القادي.وهنأ الحمد الله، القادي على انتخابه رئيساً للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.وأكد رئيس الوزراء على أهمية ودور الجاليات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها، من خلال نقل رسالة شعبنا إلى العالم، وشحذ الهمم للوقوف مع قضيتنا العادلة والانتصار لها ودعمها.ودعا الحمد الله أبناء شعبنا في الوطن والشتات والمهجر إلى الوحدة والالتفاف حول القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تعصف بقضيتنا، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم لجالياتنا في أوروبا.بدوره، شكر القادي، رئيس الوزراء على دعمه للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، مؤكداً أن الاتحاد لن يكون إلا داعماً ومسانداً للقيادة وقضيتنا.