مرور غزة: 56 حالة وفاة خلال 2018 وتحسن بنسة 30%





هذا التطور الإيجابي، تعزوه الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى ضباط وأفراد الإدارة والعاملين من وزارة النقل والمواصلات، بجانب الإدارة العامة للمرور، للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو حماية حياة المواطن الفلسطيني وممتلكاته.









خاص دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن عام 2018 كان العام الأفضل من الأعداد السابقة، من حيث انخفاض عدد الوفيات، جراء حوادث السير، والتي بلغ عددها 56 حالة وفاة، مقارنة مع الأعوام العشرة السابقة، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 30%.