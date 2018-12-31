إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين مطلع 2019



وأضاف الهندي، في إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة من شأنها توفير حالة أمنية، وسرعة في التبادل والتحصيل من خلال علامات أمنية توجد على الشيك، ترفع الثقة بالورقة الشيكية، وتمنع التلاعب بها، موضحاً أيضاً أن هذا النظام الجديد، يوفر السرعة في عمليات السحب والتحصيل إلكترونياً، بدلاً من الذهاب للبنك، ما يرفع مستوى الثقة في الشيك.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مشروع المقاصة الإلكترونية في سلطة النقد، فارس الهندي: إنه سيتم إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، مطلع العام الجديد 2019، بهدف مواكبة التطور في عملية تبادل الشيكات وحمايتها من التزوير، وذلك بالانتقال من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الإلكترونية المعتمد على ملفات تحتوي بيانات وصور ومواصفات أمنية سيتم تبادلها، من خلال مركز المقاصة الإلكترونية، الذي تشرف على إدارته سلطة النقد الفلسطينية.