تعرف على السلعة الوحيدة التي منعت وزارة الزراعة إستيرادها من إسرائيل





وأشار وزير الزراعة، إلى أن قيمة ما نستورده من الجانب الإسرائيلي، يُقدر بمليار ومئتي مليون شيكل سنوياً، وما نصدره لهم، يبلغ مئتي مليون شيكل.



وقال سلطان، صباح اليوم الاثنين: إن هذا الموقف، جاء بعد تراجع الجانب الإسرائيلي عن قراره، الذي اتخذه بمنع استيراد الخضار والفواكه الفلسطينية، مشدداً على أن أي قرار سيتخذه الجانب الإسرائيلي، سنكون جاهزين للتعامل معه بالمثل.

وشدد سلطان على أهمية قرار مجلس الوزراء، والذي رد مباشرة على قرار سلطات الاحتلال، بمنع استيراد الخضار والفواكه الفلسطينية، وساندته بذلك كافة المؤسسات، الأمر الذي أدى لتراجع الاحتلال عن قراره.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الزراعة سفيان سلطان، وقف العمل بقرار منع استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل، باستثناء بقاء قرار منع استيراد الخراف.