36 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

رام الله - دنيا الوطنسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بتوجه 36 مواطنًا من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم 10 أطفال لزيارة أبنائهم المعتقلين في (سجن نفحة) الإسرائيلي، بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأهالي المسموح لهم، سيزورون 21 معتقلًا من أبنائهم في (سجن نفحة).