السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة، بقتله وافدًا بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات، إثر مضاربة حدثت بينهما، مما أدى إلى وفاته، بمحافظة خميس مشيط.ووفق بيان الداخلية السعودية، الذي نشرته عبر صفحتها بموقع (تويتر)، فإن "يوسف محمد يوسف أصمعي، مصري الجنسية، أقدم على قتل، محمد أبو الفضل محمد سليمان، يحمل الجنسية المصرية أيضاً، وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات، إثر مضاربة حدثت بينهما، مما أدى إلى وفاته".وأضافت: الأمن تمكن من القبض على المتهم، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً.