الحمد الله يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي











رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، دعوة لحضور قداس منتصف الليل، لعيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد ببيت لحم، حسب التقويم الشرقي للطوائف المسيحية، من الأب عيسى مصلح، الناطق الرسمي لبطريركية الروم الأرثوذكس.وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا من الطائفة المسيحية، وكل شعوب العالم، الذين يحتفلون حسب التقويم الشرقي، بحلول أعياد الميلاد المجيدة، مشدداً على الوحدة والتأخي بين كافة أطياف شعبنا، ومؤكداً أن الأعياد المجيدة في بلادنا، هي عيد الكل الفلسطيني وحدث وطني بامتياز.