الزق: اعتقال المئات من كوادر فتح بغزة محاولة يائسة من حماس لتكريس الانفصال



ورفض الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، الإجراءات التي قامت بها حماس، واعتقالها واستدعاءها لكوادر حركة فتح في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن يدرك شعبنا في القطاع، أن هذا اليوم، يجب ألا

يمر مرور الكرام، تأكيداً على عظمته.



وأعرب الزق عن أمله أن تتم إتاحة الفرصة لأبناء شعبنا بغزة؛ لإحياء الذكرى الـ 54 لانطلاقة فتح والثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكداً على أن هناك إجماعاً من كافة القوى والفصائل، على الحق المطلق لشعبنا بإحياء هذه الذكرى.



وأشار الزق إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو في قطاع غزة، وسيأتي يوم ليرفضه شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إن ما يحدث في قطاع غزة من اعتقال المئات من كوادر حركة فتح؛ لمنع إحياء انطلاقة الثورة الفلسطينية، حالة بائسة لأن حماس تسعى لأن تحقق غرضها من الانقسام، بالذهاب لانفصال في سياق المشروع الأمريكي، و(صفقة القرن) التي تهدف لتصفية مشروعنا الوطني، وتحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.