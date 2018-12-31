جنين: الدفاع المدني يؤمن سكان ثلاث منازل بعد انهيار صخور واتربة عليها









رام الله - دنيا الوطنأخلت وأمنت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، فجر اليوم الإثنين، ثلاث منازل وسكانها بعد وقوع إنهيار صخري وأتربة تجاهها في بلدة الطيبة غرب جنين.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن إنهيار مغر مجاورة لثلاث منازل في الحي الغربي من القرية أدت لإلحاق أضرار في المنازل نتيجة تدفق المياه والانهيارات وتحرك الاتربة والاحجار الكبيرة وصولاً للمنازل مخلفة اضرار جسيمة فيها وبأساساتها، فعملت الطواقم على إخلاء المنازل وتأمين سكانها وتأشير الموقع فيما تم إسناد الطاقم من قبل لجنة فنية من إدارة الوقاية والسلامة لمتابعة الوضع العام من الكشف وتفقد المنازل ومحيطها.