أعداد الفلسطينيين تتجاوز الـ 13 مليون شخص نهاية 2018





انخفض معدل الخصوبة الكلي خلال الفترة (2011-2013) إلى 4.1 مولوداً، مقارنة مع 5.9 مولوداً عام 1999؛ 3.7 مولوداً في الضفة الغربية و4.5 مولوداً في قطاع غزة.



معدل الخصوبة في دولة فلسطين، سنوات مختارة





انخفاض في متوسط حجم الأسرة







متوسط حجم الأسرة في دولة فلسطين حسب المنطقة،



2000، 2017



معدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض بلغ معدل المواليد الخام في العام 2018 في فلسطين 30.5 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 28.0 مولوداً في الضفة الغربية و34.4 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2018 في فلسطين 3.8 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 4.0 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.



معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيين في الأردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان



بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمه في الأردن 3.3 مولوداً للعام 2010 مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.8 مولوداً في لبنان للعام 2011.



مؤشرات ديمغرافية مختارة حول الفلسطينيين حسب مكان الإقامة، سنوات مختارة



مكان الإقامة متوسط حجم الأسرة معدل الخصوبة الأردن 5.1** 3.3* سوريا 4.1* 2.5* لبنان 4.4** 2.8**

* البيانات تمثل العام 2010



** البيانات تمثل العام 2011



المجتمع الفلسطيني في أراضي 1948 مجتمع فتي بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 حوالي 1.568 مليون فلسطيني نهاية العام 2018، وبلغت نسبة الأفراد دون الثامنة عشرة من العمر نهاية عام 2017 للذكور 40% وللإناث 39% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) للذكور 4% وللإناث 5%.



معدل نمو السكان للفلسطينيين أعلى من معدل النمو للسكان اليهود في فلسطين التاريخية بلغ معدل النمو السكاني للفلسطينيين في دولة فلسطين نحو 2.5% للعام 2018، وبلغ معدل النمو للسكان الفلسطينيين في في أراضي 1948 نحو 2.3% للعام 2017، في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 1.7% في فلسطين التاريخية للعام 2017.

انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 (مقارنة مع 6.1 فرداً عام 2000)؛ بواقع 4.8 فرداً في الضفة الغربية و5.6 فرداً في قطاع غزة.متوسط حجم الأسرة في دولة فلسطين حسب المنطقة،2000، 2017معدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض بلغ معدل المواليد الخام في العام 2018 في فلسطين 30.5 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 28.0 مولوداً في الضفة الغربية و34.4 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2018 في فلسطين 3.8 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 4.0 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيين في الأردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنانبلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمه في الأردن 3.3 مولوداً للعام 2010 مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.8 مولوداً في لبنان للعام 2011.مؤشرات ديمغرافية مختارة حول الفلسطينيين حسب مكان الإقامة، سنوات مختارة* البيانات تمثل العام 2010** البيانات تمثل العام 2011المجتمع الفلسطيني في أراضي 1948 مجتمع فتي بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 حوالي 1.568 مليون فلسطيني نهاية العام 2018، وبلغت نسبة الأفراد دون الثامنة عشرة من العمر نهاية عام 2017 للذكور 40% وللإناث 39% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) للذكور 4% وللإناث 5%.معدل نمو السكان للفلسطينيين أعلى من معدل النمو للسكان اليهود في فلسطين التاريخية بلغ معدل النمو السكاني للفلسطينيين في دولة فلسطين نحو 2.5% للعام 2018، وبلغ معدل النمو للسكان الفلسطينيين في في أراضي 1948 نحو 2.3% للعام 2017، في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 1.7% في فلسطين التاريخية للعام 2017.

رام الله - دنيا الوطناستعرضت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2018، عشية رأس السنة الجديدة 2019، على النحو الآتي:أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 13.05 مليون فلسطيني؛ 4.91 مليوناً في دولة فلسطين، وحوالي 1.57 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.85 مليوناً في الدول العربية ونحو 717 ألفاً في الدول الأجنبية.أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.915 مليون فرد؛ حوالي 2.954 مليوناً في الضفة الغربية و1.961 مليوناً في قطاع غزة، وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.انخفاض في معدلات الخصوبة خلال السنوات الأخيرة