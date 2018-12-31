فتح: تم اعتقال 500 من قادتنا وكوادرنا من قبل الأمن بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن أكثر من 500 من قادتها وأبنائها وكوادرها في قطاع غزة، تم اعتقالهم من قبل الأمن في غزة، منذ مساء أمس.وجاء في بيان المتحدث باسم فتح، عاطف أبو سيف، "أبناء فتح بغزة، تعرضوا للاعتقال بسبب إصرارهم على إحياء فعاليات الانطلاقة الرابعة والخمسين".وأضاف أبو سيف: تم منذ الأمس، عمليات اختطاف من الشوارع ومداهمات للبيوت، وتفتيشها، واستدعاءات، متابعًا: "يتعرض أبناؤنا إلى معاملة سيئة وتعذيب لا تليق بشعبنا".وأشار إلى أن الاعتقالات طالت كافة الأطر التنظيمية، كما تمت مُصادرة المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بالانطلاقة، معتبرًا أن هذا لن يثني فتح عن المضي في برنامج فعاليات الانطلاقة.