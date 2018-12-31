رمضان: اعتقالات "حماس" لكوادر فتح بغزة أمر مَعيب ومُخزٍ

رام الله - دنيا الوطناعتبر أمين سر حركة فتح في نابلس، جهاد رمضان، حملة الاعتقالات التي تنفذها قوى الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ضد كوادر الحركة، لمنع إحياء انطلاقة الثورة الفلسطينية، أمراً معيباً ومُخزياً، ويعبر عن تفكير "انقلابي" على كل ما هو فلسطيني، على حد تعبيره.وقال رمضان: إن حماس المنقلبة على الثوابت الفلسطينية، تعيد التاريخ إلى الانتفاضة الأولى، حيث كانت تقوم قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة بين صفوف الأسرى عشية ذكرى انطلاقة الثورة، وتُصدر بحقهم أحكاماً بالإقامة الجبرية داخل المعتقلات.في السياق، أعلن رمضان، أن يوم الخميس المقبل، ستكون في مدينة نابلس مسيرة حاشدة على ميدان الشهداء؛ للتأكيد على سيادة الدولة الفلسطينية، ولتجسيد السياسات الخاصة لدولة فلسطين.وأكد رمضان على أن حركة فتح، هي الأمينة على الثوابت، وهي الحركة التي ستقودنا إلى المشروع الوطني، لافتاً إلى أن ما يتعرض له المشروع الوطني لن يمر.